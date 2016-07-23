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    Кагарлицкий: «Мамаев с Кокориным могут тратить свои заработанные деньги как хотят»

    Нападающий хоккейного клуба «Северсталь» Дмитрий Кагарлицкий поделился мнением о поведении футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, посетивших вечеринку в ночном клубе в Монте-Карло после провального выступления национальной команды на Евро-2016. По словам хоккеиста, нет ничего плохого в том, что игроки тратят заработанные деньги так, как посчитают нужным.

    «Как отношусь к поведению Мамаева и Кокорина? Спокойно отношусь. Во-первых, так и не понятно – сами они устраивали эту вечеринку или же были там случайными гостями. Во-вторых, это их деньги, которые они заработали. Не украли. И как ими распоряжаться – решать только им и никому другому. Если захотят – пусть хоть сожгут. Их дело. У кого на что хватает фантазии», – сказал Кагарлицкий в интервью официальному сайту череповецкого клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2016 00:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 июля 2016, 07:12

      Ну просто все разные люди,кто то в Монте Карло шикует,а кто то детей усыновляет с ограниченными способностями

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 июля 2016, 05:06

      Если бы еще результат давали....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 23 июля 2016, 00:46

      Единственно, что заработал Кокорин, играя за Зенит и в сборной; так это только хорошего пинка и вон из команды.

      2
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