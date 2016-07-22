Паредес отказался от перехода в «Зенит»

Агент Юрген Шерер, представляющий интересы полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса, сообщил, что его клиент точно не перейдет в «Зенит». Ранее сообщалось, что петербургский клуб сделал «волкам» предложение о приобретении аргентинца в размере 20 миллионов евро.

В прошлом розыгрыше Серии А 22-летний игрок, выступавший на правах аренды в «Эмполи», принял участие в 33 играх, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

«Могу заверить, что Паредеса не будет в «Зените», он туда не перейдет. Поступало ли от петербургского клуба конкретное предложение по нему? Не готов это комментировать. Леандро остается игроком «Ромы», – сказал Шерер.