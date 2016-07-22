Фотогалерея: 15 самых дорогих игроков РФПЛ

В преддверии старта нового сезона Премьер-лиги «Бомбардир» предлагает своим читателям посмотреть на 15 самых дорогих футболистов российского чемпионата.

Пока в этом рейтинге лидирует Аксель Витсель, стоимость которого оценивается в 23 миллиона евро. Однако уже этим летом лидер может смениться, если бельгиец все же уедет в Серию А.