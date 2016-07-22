Фотогалерея: 15 самых дорогих игроков РФПЛ

Натхо? Ого!
На самом деле по transfermarkt'у из 50 самых дорогих игроков РФПЛ только 15 россиян (+Гильерме и Фернандес). Вот вам и отменяйте лимит...
Кому интересно, 90% лучших молодых игроков РФПЛ и ФНЛ числятся в топ-клубах нашего чемпионата, а значит играют за Зенит-2, Спартак-2 и т.п.. Никакого развития соответственно на высоком уровне не получают. Если бы РФПЛ расширили до 20 команд, то приходилось бы задействовать больше игроков в чемпионате, и молодежь получала бы свой шанс. Кроме того, лишние 4 команды с минимум 16 россиянами на поле еженедельно. Если кто совсем против легионеров- можно сделать лимит 7лег-4рос для команд, попавших в еврокубки, для остальных 6лег-5рос, для новичков, коих станет 3 команды + 1 в стыках, лимит 5лег-6рос. Такое мнение.
В преддверии старта нового сезона Премьер-лиги «Бомбардир» предлагает своим читателям посмотреть на 15 самых дорогих футболистов российского чемпионата.
Пока в этом рейтинге лидирует Аксель Витсель, стоимость которого оценивается в 23 миллиона евро. Однако уже этим летом лидер может смениться, если бельгиец все же уедет в Серию А.