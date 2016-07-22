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    Фотогалерея: 15 самых дорогих игроков РФПЛ

    В преддверии старта нового сезона Премьер-лиги «Бомбардир» предлагает своим читателям посмотреть на 15 самых дорогих футболистов российского чемпионата.

    Пока в этом рейтинге лидирует Аксель Витсель, стоимость которого оценивается в 23 миллиона евро. Однако уже этим летом лидер может смениться, если бельгиец все же уедет в Серию А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2016 14:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +483

      headdevil 22 июля 2016, 19:28

      Натхо? Ого!
      На самом деле по transfermarkt'у из 50 самых дорогих игроков РФПЛ только 15 россиян (+Гильерме и Фернандес). Вот вам и отменяйте лимит...
      Кому интересно, 90% лучших молодых игроков РФПЛ и ФНЛ числятся в топ-клубах нашего чемпионата, а значит играют за Зенит-2, Спартак-2 и т.п.. Никакого развития соответственно на высоком уровне не получают. Если бы РФПЛ расширили до 20 команд, то приходилось бы задействовать больше игроков в чемпионате, и молодежь получала бы свой шанс. Кроме того, лишние 4 команды с минимум 16 россиянами на поле еженедельно. Если кто совсем против легионеров- можно сделать лимит 7лег-4рос для команд, попавших в еврокубки, для остальных 6лег-5рос, для новичков, коих станет 3 команды + 1 в стыках, лимит 5лег-6рос. Такое мнение.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 июля 2016, 15:29

      Фига Вернблум не дорожает? Вроде последние годы мощно проводит, а цена не меняется. Опорников постоянно недооценивают, кроме как Погба, там наоборот.

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar > Kulimen 22 июля 2016, 15:53

      Так 30 уже. Не молодеет.

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      Рейтинг: +150

      Бмв525 22 июля 2016, 15:05

      Мне кажется самый лучший игрок в рфпл это халк был . Он реально харош был жаль что уехал . И ещё просто хорошим человеком был.) ну и симулянтомещё

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      Рейтинг: +284

      Kano 22 июля 2016, 14:31

      Им до ценника Халка, как пешком до Китая.

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      Рейтинг: +145

      Danjer > 22 июля 2016, 16:24

      Он в итоге еще у них и окупился если что,и этот распиариный толстяк отрабатывал на поле свои деньги,за свой клуб,плюс за страну в еврокубках!!!!!

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      Рейтинг: +284

      Kano > 22 июля 2016, 21:10

      Когда дело отбилось, уже не важно переплатил ты или нет. Зенит как минимум в деньгах не потерял, но и Халка все эти годы в своем составе имел и он приносил не мало пользы.

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      Рейтинг: +216

      Daxa09 22 июля 2016, 14:26

      С кого перепуга Мамаев стал самым дорогим игрогом Краснодара

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