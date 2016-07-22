Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «В настоящее время не важно, кто является нашим соперником»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча Международного кубка чемпионов с дортмундской «Боруссией» отметил, что на данный момент его не волнует название команды соперника.

    «Мы не анализируем наших соперников на данном этапе сезона, и не беспокоимся о них или о результате матча. Сейчас мы просто делаем свою работу и пытаемся выйти на качественно новый уровень. В настоящее время не важно, является ли нашим соперником «Боруссия» или кто-то другой.

    Отсутствие Ибрагимовича? Лучшие костюмы – это костюмы, сшитые по мерке. Они всегда лучше костюмов из магазина, которые вы подбираете просто по размеру, и которые могут сидеть на вас кое-как. Таким же образом я отношусь к игрокам – у нас нет двух одинаковых футболистов, у каждого есть свои особенности.

    Мое решение по Златану является результатом многих часов изучения деталей, анализа и обсуждения ситуации с моими сотрудниками. Несмотря на то, что он покинул Евро еще до того, как из Франции уехали англичане, тут все иначе. Тело чувствует себя по-другому, голова работает по-другому и другие сроки для отдыха. Мы строим свою подготовку на таких аспектах, которые вы не знаете и не должны знать. Мы стараемся делать костюмы по мерке, которые идеально подойдут человеку. При моем методе построения команды важно тщательнее поработать с игроками других позиций, а не с одним нападающим. Мне нужно изменить профиль команды, откорректировать ее динамику и в такой ситуации форвард будет лишь деталью, завершающей паззл», – сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2016 08:10
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 22 июля 2016, 14:25

      Златан захотел отдохнуть по дольше, вот и отдыхает.

      А если серьезно, то Моуриньо быть может и не обманывает и говорит дело. Ибо Ибра уже не молодой и организм восстанавливается чуть дольше чем у молодых, даже дольше у того же Руни. И дал минимальные нагрузки и больше восстановительных упражнении и никаких перелетов, особенно дальних.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Ker0s 22 июля 2016, 13:28

      Очень надеюсь, что он дело говорит, а не языком чешет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 22 июля 2016, 08:25

      Все про костюмы п*здобол, - а про футбол?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz > kella 22 июля 2016, 11:23

      Дурила с нижнего тагила

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11