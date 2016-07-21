Кержаков: «Подписание контракта – это формальность»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал подписание однолетнего контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

«Все было согласовано уже достаточно давно. Оставались технические моменты. Уезжая на второй сбор, я прекрасно понимал, что подпишу контракт. На сборе я уже практически был игроком «Зенита», поэтому не ощутил резкого перехода. Я счастлив, что нахожусь в родной команде и буду помогать ей. Буду делать все возможное в рамках того времени, которое мне выделит тренер.

Подписание контракта — это формальность. Для меня главное то, что я могу снова выходить под эмблемой родного клуба. Лично для себя не ставлю задачу на сезон. Но в рамках «Зенита» стоит задача вернуть команде чемпионство», – заявил Кержаков.