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    Черчесов: «Кандидатов на пост тренера сборной не обсуждали»

    Российский специалист Станислав Черчесов, который является одним из кандидатов на пост главного тренера национальной команды, рассказал о заседании технического комитета РФС.

    – Было обсуждение. Неплохо поговорили – что касается игр на чемпионате Европы, что делать дальше. Во время совещаний какие-то идеи приходят. Хоть они и так известны.

    – Слуцкий дал после Евро громкое интервью. Какие новые вещи сегодня прозвучали?

    – Есть цифры, которые показывают правоту его слов. Никто не говорит, что хорошо или плохо. Все мы в одной тренерской кухне. Никто не сказал, что кто-то ошибается.

    – Технический комитет выбрал своего кандидата в тренеры сборной?

    – Нет, это не обсуждали.

    – Симонян сказал, что вы в числе четырех кандидатов.

    – Я был на этом совещании. Кандидатов не обсуждали, говорю как есть. Было, что говорили о российском тренере.

    – О чем общались с Мутко?

    – Говорили о футболе. Остальное все секрет.

    – Вас пригласили на исполком?

    – 23 июля у меня запланирована поездка в Германию. Там 24-го Немецкий футбольный союз проводит обсуждение чемпионата Европы. Летим с Гершковичем, договорились еще месяца два назад. Если что-то изменится, тогда изменится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2016 19:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 июля 2016, 19:25

      будь ты! нет вариантов кроме бердыя!

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