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    «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения по трансферу Погба

    «Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с «Ювентусом» о трансфере полузащитника Поля Погба. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально. «Красные дьяволы» пришли к соглашению как с туринским клубом, так и с самим игроком.

    По информации СМИ, переход 23-летнего игрока обойдется манкунианцам в 120 миллионов евро. Напомним, француз перебрался в «старую синьору» из «МЮ» летом 2012-го года за один миллион.

    В прошлом сезоне Погба записал на свой счет 10 голов и 16 результативных передач в 49 поединках за «Ювентус».

    Источник: L' Equipe

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    20.07.2016 22:16
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 21 июля 2016, 13:43

      уже опровергли давно)

      0
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      Рейтинг: +160

      veltrener 21 июля 2016, 11:19

      Англичане ещё те клоуны)) отдать за лям и через 4 года вернуть за 120 лямов)) над вами можно смеяться вечно, в мозгах уже давно одно лишь пиво осталось

      1
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      Рейтинг: +5

      MONSTERqq 21 июля 2016, 10:10

      120 лимонов нормальная цена в наше время! Вы в селе живете? Съездить вам в город нужно много нового узнаете.

      0
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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 21 июля 2016, 08:55

      дорога мах 35-40

      1
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 21 июля 2016, 06:11

      25 лямов красная цена ему

      1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > DoNAld DUc 21 июля 2016, 16:44

      Полностью согласен!!! На Евро он свой уровень показал. Он играетв Италии, в лучшей команде, доминирующей 5 лет на внутренней арене, поэтому такие показатели. А Результаты в ЛЧ, и на Евро, говорят о том что он слабоват в играх с топ-клубами.
      Хотя если МЮ хочет в ЛЕ играть ближайшшие пару лет, то пусть глупо раскидывает такие деньги на средней руки личностей!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 21 июля 2016, 06:03

      Слишком завышенная цена!

      4
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Томь вперёд 21 июля 2016, 09:46

      Это ведь даже больше,чем бюджет Томи?;)))

      -1
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      Рейтинг: +183

      бочаров 21 июля 2016, 05:43

      больше только кипеша а трансфера не будет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 21 июля 2016, 05:39

      по-моему Погба самый переоцененный игрок мира, а МЮ опять выбросят деньги на ветер.

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      Рейтинг: +42

      Lb40 > tanis 29 21 июля 2016, 09:47

      И ещё Кокорин;))))

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      Рейтинг: +91

      frickmaster 21 июля 2016, 05:02

      мощно

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 июля 2016, 02:47

      Это позор для МЮ. Если купит

      2
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