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    Голы Халка и Шатова – в топ-10 лучших мячей прошлого сезона ЛЧ

    УЕФА назвал десять лучших голов Лиги чемпионов сезона-2015/16.

    В число лучших попали два гола «Зенита» – техничный удар Олега Шатова в матче с «Гентом» и прицельный дальний выстрел Халка по воротам «Лиона».

    Топ-10 голов:

    Штефан Лихтштайнер («Боруссия» Менхенгладбах – «Ювентус»)

    Луис Суарес («Барселона» – «Арсенал»)

    Лионель Месси («Барселона» – «Рома»)

    Сауль Ньигес («Атлетико» – «Бавария»)

    Хуан Куадрадо («Бавария» – «Ювентус»)

    Алессандро Флоренци («Рома» – «Барселона»)

    Александр Лаказетт («Зенит» – «Лион»)

    Олег Шатов («Зенит» – «Гент»)

    Виейринья («Вольфсбург» – «Манчестер Юнайтед»)

    Халк («Зенит» – «Лион»).

    Стоит отметить, что лучшие голы выбирали технические наблюдатели УЕФА: Алекс Фергюсон, Мирча Луческу, Дэвид Мойес, Жан-Поль Бриггер, Миксу Паателайнен, Томас Шааф, Петер Рудбек, Хинес Мелендес и Иоан Лупеску.

    Источник: УЕФА

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    20.07.2016 16:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июля 2016, 20:31

      Имья Живанилды Виейры Соуса(Халка) нам будет только снитса...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 20 июля 2016, 18:39

      Халк - красава

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 июля 2016, 17:39

      нормик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 20 июля 2016, 17:18

      Всю бы десятку бы посмотреть...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +352

      mauxa 20 июля 2016, 16:53

      а так сложно все 10 голов выложить?

      7
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 20 июля 2016, 16:41

      Оба гола Халк сделал... Эх, тяжело без него будет. Ну ничего, может ещё прикупим на освободившиеся средства кого-нить не хуже.

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi > Mariner 20 июля 2016, 17:47

      Ну и Шатов исполнил.

      1
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