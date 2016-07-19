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    «Матч ТВ» покажет матчи российских команд в еврокубках

    Матчи «Ростова», «Спартака» и «Краснодара» в квалификации еврокубков планируются к показу телеканалом «Матч ТВ».

    «Уже точно можно сказать, что мы будем транслировать матчи «Ростова» 26 июля и 3 августа. Мы также хотим и готовы показать встречи «Спартака» и «Краснодара», но пока их соперники не определились. Когда они определяться, посмотрим, сможем ли мы показать их матчи чисто технически в прямом эфире: ведь, например, может совпасть время начала. Но показать мы их планируем», – заявили представители пресс-службы канала.

    Напомним, что «Спартак» и «Краснодар» открывают начнут с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где встретятся с победителем матча АЕК (Кипр) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия) и «Биркиркара» (Мальта)– «Хартс» (Шотландия) соответственно. «Ростов» сыграет с «Андерлехтом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Источник: ТАСС

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    19.07.2016 15:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 июля 2016, 00:54

      желаю успехов нашим, ждем с нетерпением...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 19 июля 2016, 21:12

      Хотелось бы увидеть все матчи,и чтоб они были высокого уровня,а не дворового...
      Так же хочется чтоб в еврокубки вышло больше российских команд, чтоб коэффициент поднимать, против французов и португалов....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      DED61 19 июля 2016, 17:52

      Ждёмссс!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 19 июля 2016, 17:41

      ... открывают начнут ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Total Football 19 июля 2016, 15:14

      определятЬся))))

      4
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      Рейтинг: +430

      andr2112 19 июля 2016, 15:08

      Отлично!!!!!

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