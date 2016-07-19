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    Технические проблемы помешали начать вовремя продажу билетов на матч «Ростов» – «Андерлехт»

    «Ростов» сообщил о задержке старта продаж билетов на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором российская команда встретится с «Андерлехтом» и абонементов на новый сезон. Игра состоится 26 июля. Как сообщается, причиной для задержки послужили технические доработки.

    «Мы объявим о начале продаж билетов и абонементов сразу после того, как билетная система клуба будет полностью готова к их реализации.

    Приносим вам извинения за причиненные неудобства», – говорится в сообщении пресс-служба клуба.

    Источник: ФК «Ростов»

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    19.07.2016 13:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 19 июля 2016, 17:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А на стадионе какой школы будут играть кстати?)

      -12
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > AtticusFinch 19 июля 2016, 19:28

      На стадионе школы для даунов,где ты учился.Иди занимай место для себя и твоей одноклассницы ниже

      8
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      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > AtticusFinch 19 июля 2016, 21:32

      На сортирном пятаке школы для недоносков, в которой ты до сих пор дрочишься.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 июля 2016, 14:45

      Стадион маловат
      Однозначно билетов на всех не хватит.Сейчас распределяют по "своим" видимо

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 июля 2016, 14:40

      инфы очень мало, как продавать собираются, онлайн, паспорта, на кассах, хоть бы морально подготовили.

      1
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