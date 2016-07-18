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    «Ювентус» и «Наполи» обсудят сегодня трансфер Игуаина

    «Ювентус» не оставляет попыток приобрести нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина. Сегодня должен состояться первый раунд переговоров между генеральным директором «бьянконери» Беппе Мароттой и главой неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентиса. Напомним, что за переход аргентинца «адзурри» намерены выручить 94,7 миллиона евро.

    По информации СМИ, 28-летний игрок уже договорился о четырехлетнем контракте со «старой синьорой» с зарплатой семь миллионов евро в год.

    В прошлом розыгрыше Серии А Игуаин стал лучшим бомбардиром, записав в свой актив 36 голов в 35 матчах.

    Источник: Goal.com

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    18.07.2016 16:46
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