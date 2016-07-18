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    Ибрагимович: «Если король в Манчестере уже есть, то я буду его богом»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович с иронией отреагировал на слова экс-капитана «красных дьяволов» Эрика Кантона, заявившего, что швед может примерить на себя звание принца Манчестера, так как король в городе уже имеется. Напомним, что именно французу принадлежало столь почетное прозвище во времена его выступлений за манкунианцев.

    «Я испытываю большое уважение к Кантона и слышал его слова. Но я не собираюсь быть королем Манчестера, я буду его богом!», – цитирует Ибрагимовича Bleacher Report.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2016 14:54
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1440

      Sedoi_Goblin 19 июля 2016, 21:38

      Ну это надо постараться в столь почетном для футбола возрасте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Dimanz 19 июля 2016, 07:47

      Одном словом - ИБРА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 18 июля 2016, 21:13

      Ибра тупо орет со всех)) красава)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 18 июля 2016, 19:02

      Ты был, есть и будешь проституткой, шлюхающейся из команды в команду.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      user3618 18 июля 2016, 18:26

      Какой вопрос, такой ответ. Но наверно журналисты сами задают "правильные" вопросы, что бы послушать реакцию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      LMI 18 июля 2016, 18:10

      Смотри не обделайся от натуги :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 18 июля 2016, 17:24

      Правильно, не хрен перцовать !!!

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 июля 2016, 17:21

      Аминь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 18 июля 2016, 17:20

      Два сезона попылит еще

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июля 2016, 17:06

      Хорошо сказал-только вот еще игрой подтверди.

      0
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