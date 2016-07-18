Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» готов отпустить Бонуччи в «Манчестер Сити» за 50 миллионов

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи близок к переходу в «Манчестер Сити». По информации источника, руководство туринского клуба сделало предложение «горожанам», при этом отметив, что готово расстаться с итальянцем за сумму не меньше чем в 50 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» в Серии А 36 матчей, в которых забил три гола и заработал шесть желтых карточек.

    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2016 00:48
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 18 июля 2016, 09:36

      Вы моросите? Сами писали что Ювентус отказался продавать его в ман.сити за 60 Лямов, теперь сами же предлагают его продать за 50!? Логика? Зачем утки вбрасывать ради заполнения эфира?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      MarChisio_fun 18 июля 2016, 09:06

      Утка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      vampir4ik 18 июля 2016, 04:39

      Нееет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11