«Ювентус» готов отпустить Бонуччи в «Манчестер Сити» за 50 миллионов

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи близок к переходу в «Манчестер Сити». По информации источника, руководство туринского клуба сделало предложение «горожанам», при этом отметив, что готово расстаться с итальянцем за сумму не меньше чем в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бонуччи провел за «Ювентус» в Серии А 36 матчей, в которых забил три гола и заработал шесть желтых карточек.