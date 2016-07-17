Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Определенность в переговорах Черчесова и РФС должна наступить в течение недели

    Бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов близок к тому, чтобы возглавить сборную России.

    «Стороны вступили в переговоры, это случилось совсем недавно. На эту минуту Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной. Определенность в переговорах с Черчесовым должна наступить в течение недели. Вероятность того, что именно Черчесов станет новым главным тренером сборной России, велика», – заявил источник, близкий к ситуации.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2016 23:12
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 18 июля 2016, 07:43

      Надеюсь дадут норм работать,а то сборную распустили,а верхушка всё та же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 июля 2016, 07:24

      Хуже не будет, но ему не дадут работать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 июля 2016, 05:10

      Оба кандидата достойны.... выбор за РФС

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > a-rakhmatov 18 июля 2016, 07:33

      ??? В статье речь идёт только о Черчесове. Читал?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 18 июля 2016, 02:22

      Будем ждать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 18 июля 2016, 01:16

      Черчесов -опытный тренер,с жесткой дисциплиной. Автобусмэн пусть Ростов тренирует.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 18 июля 2016, 00:21

      Понятно - теперь сборную будет тренировать шашлычник

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 июля 2016, 00:08

      Это нормальный выбор !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 18 июля 2016, 00:06

      Будет держать в ежовых рукавицах сборников!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      OFF33 17 июля 2016, 23:26

      опять ошибка Черчесов провалит. Бердыев нужен.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 17 июля 2016, 23:23

      Даже сложно представить половину игроков из нынешнего состава, в составе у Черчесова. Будет интересно.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11