Определенность в переговорах Черчесова и РФС должна наступить в течение недели

Бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов близок к тому, чтобы возглавить сборную России.

«Стороны вступили в переговоры, это случилось совсем недавно. На эту минуту Черчесов является основным кандидатом на пост главного тренера сборной. Определенность в переговорах с Черчесовым должна наступить в течение недели. Вероятность того, что именно Черчесов станет новым главным тренером сборной России, велика», – заявил источник, близкий к ситуации.