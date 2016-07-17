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    Читатели «Бомбардира» считают, что Моуринью провалится в «МЮ»

    По итогам голосования, которое проходило на страницах «Бомбардира», читатели сайта посчитали, что из известных тренеров английской Премьер-лиги больше всех шансов на неудачу имеет наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. В провале португальского специалиста уверены 25% голосующих.

    На втором месте располагается главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гврдиола (18%), а тройку замыкает Рональд Куман из «Эвертона», набравший 17 процентов голосов.

    Стоит отметить, что все три наставника возглавили свои клубы в это межсезонье.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2016 15:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 18 июля 2016, 11:11

      просто все ненавидят МЮ за их колоссальный успех, особенно фаны Ливерпуля. вот и всё голосование. а адекватно рассудить, с чего бы это вдруг Моуриньо должен провалиться в АПЛ и тем более в МЮ, никто не захотел, просто тыкали в Моура (особенно фаны Челси наверное). Моуриньо от А до Я знает АПЛ, в отличие от Конте и Пепа

      0
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 17 июля 2016, 16:50

      хрен вам!!!!!!манчестер чемпион

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 17 июля 2016, 15:27

      Почему вообще кто-то должен провалиться? Сделали бы голосование, - "Кто из этих тренеров лучше себя проявит?" И уверен, в этом голосовании опять же выиграл бы Моуриньо !

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