Читатели «Бомбардира» считают, что Моуринью провалится в «МЮ»

просто все ненавидят МЮ за их колоссальный успех, особенно фаны Ливерпуля. вот и всё голосование. а адекватно рассудить, с чего бы это вдруг Моуриньо должен провалиться в АПЛ и тем более в МЮ, никто не захотел, просто тыкали в Моура (особенно фаны Челси наверное). Моуриньо от А до Я знает АПЛ, в отличие от Конте и Пепа
По итогам голосования, которое проходило на страницах «Бомбардира», читатели сайта посчитали, что из известных тренеров английской Премьер-лиги больше всех шансов на неудачу имеет наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. В провале португальского специалиста уверены 25% голосующих.
На втором месте располагается главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гврдиола (18%), а тройку замыкает Рональд Куман из «Эвертона», набравший 17 процентов голосов.
Стоит отметить, что все три наставника возглавили свои клубы в это межсезонье.