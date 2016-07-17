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    Сапета: «Это нормально, что болельщикам «Динамо» не понравился результат»

    Полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета подвел итоги матча 2-го тура первенства ФНЛ с «Енисеем» (0:0).

    «Для нас игра получилась плохой, потому что мы не смогли одержать победу. Не получалось то, что мы задумали. Но, как говорится, дух победителей проявляется не тогда, когда команда постоянно побеждает, а тогда, когда она не проигрывает. Ничья – это тоже результат, это не поражение.

    Будем идти дальше, биться, бороться. Тем более, две следующие игры у нас дома, при своих болельщиках. Надо было мне свой момент забивать, и тогда игра стала бы проще. Но не забил – вратарь отбил на фарте, щитком, что ли. Должен был забивать.

    Это нормально, что болельщикам не понравился результат. Они приехали посмотреть игру, увидеть победу «Динамо», но не получилось. Мы старались, хотел выиграть. Будем дома забирать очки у соперников», – сказал Сапета.

    Источник: YouTube

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    17.07.2016 12:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 17 июля 2016, 22:27

      дома точно только победа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 17 июля 2016, 21:21

      вернется 100%

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 17 июля 2016, 12:28

      Если Динамо в следующем сезоне не вернётся в РФПЛ это будет номер. А Мордовия рискует и в ФНЛ не удержаться.

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