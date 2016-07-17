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    Петреску: «В первых матчах ФНЛ «Кубань» точно была лучше соперников»

    Главный тренер «Кубани» Дан Петреску прокомментировал результат матча 2-го тура первенства ФНЛ против «Луч-Энергии» (1:1)

    – Я очень рад вернуться домой. Первая игра дома, перед своими болельщиками, очень хотели победить, были близки к победе. В общем, по всем показателям мы были лучше, должны были победить. Но футбол таков: не забиваешь ты, забивают тебе.

    – Вторая кряду вязкая игра. Чего, по вашему мнению, не хватает команде на данный момент? Определились ли вы со стартовым составом, или будут варианты в ближайших матчах?

    – Если говорить о составе, то прошло мало времени для того, чтобы ребята полностью поняли мои требования, и чтобы я узнал игроков. Все-таки только четыре недели мы работаем вместе. Я еще не определился на все сто по поводу одиннадцати «стартовых» футболистов. Что касается вязкой игры, не забывайте, что мы выступаем против очень мотивированных соперников. Да, нам где-то не хватало скорости, но в первую очередь, считаю, не хватало забитых мячей. В первых двух играх мы были лучше и точно не досчитались очков.

    Источник: ФК «Кубань»

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    17.07.2016 00:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 июля 2016, 01:24

      Я думаю даже не надо ходить к гадалкам, но "Кубань" с Петреску обязательно возвратится в РФПЛ, это мой на 100% уверенный прогноз

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 > арейская 17 июля 2016, 07:38

      Как же они собираются вернуться в РФПЛ,если лифт 2 года будет на ремонте)

      -2
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      Рейтинг: +58

      JokUr > арейская 17 июля 2016, 09:01

      Ты упускаешь из виду, что принципы логики в отношении Кубани не работают)

      0
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      Рейтинг: +84

      FANS86 > zadira56 19 июля 2016, 01:20

      Пешком по лестнице. Тебе не все от равно как?

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