Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черышев: «Уверен, «Мордовия» будет вверху турнирной таблицы»

    Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев прокомментировал результат матча 2-го тура первенства ФНЛ против «Спартака-2» (0:2).

    – Могу сказать только одну вещь: выигрывает тот, кто забивает. Мы создали семь выходов один на один и не смогли использовать ни одного из этих моментов, поэтому как можно больше будем работать над данным компонентом и стараться максимально использовать выходы они на один. Сама игра была равная, даже можно сказать ничейная.

    – «Мордовия» показывает очень хороший футбол в стартовых матчах, но очков пока нет. Может, команда еще не отошла от вылета из РФПЛ?

    – Я не соглашусь с вами по одной просто причине: все футболисты, которые сейчас находятся в нашей команде – из ФНЛ. Они перестраиваются на новый лад, начинают понимать философию игры, а перестроиться пока тяжеловато. Мы собрали совершенно новую команду, ребята играют в другой футбол, интересный, атакующий. Мы создаем много голевых моментов и единственная наша проблема – реализация. Я уверен в том, что мы будем играть в более агрессивный и контактный футбол. У нас обязательно появится результат, и мы будем вверху турнирной таблицы. Я уверен в своих ребятах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2016 21:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 17 июля 2016, 07:12

      Мордовия хочет во второй дивизион

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11