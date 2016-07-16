Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Калитвинцев: «Для «Динамо» легких игр в ФНЛ не будет»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал безголевую ничью в поединке второго тура ФНЛ против «Енисея» (0:0). По словам наставника, бело-голубым не стоит ждать в турнире проходных игр.

    «За территориальное преимущество три очка не дают. Могли выиграть мы, мог «Енисей». Легких игр не будет, «Динамо» – серьезный раздражитель для каждого. Будут и еще более сложные матчи.

    У Темникова повреждение. Он мужественный парень, замену не просил, но мы не стали рисковать и заменили его в перерыве», – сказал Калитвинцев.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2016 15:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 16 июля 2016, 19:34

      а в следующем сезоне для Динамо легких игр в лиге Запад не будет!!!

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11