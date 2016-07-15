Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Булыкин: «Шансы «Ростова» и «Андерлехта» – 50 на 50»

    Бывший нападающий «Андерлехта» Дмитрий Булыкин высказал мнение по поводу жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что бельгийская команда сыграет с «Ростовом».

    – Очень интересное противостояние. Я играл в «Андерлехте», буду рад встретить друзей, руководство клуба.

    – За кого будете болеть?

    – За «Ростов», я же россиянин. Пожелаю удачи обеим командам, а кто пройдет дальше – рассудит футбол.

    – У кого более предпочтительные шансы?

    – 50 на 50. Для ростовчан это хороший вариант, можно проверить себя на европейской арене, есть прекрасная возможность хорошо сыграть.

    – Где лучше начать Лигу чемпионов – дома или в гостях?

    – Не важно.

    – Если на ТВ предложат комментировать матч, согласитесь?

    – Предпочитаю все же быть экспертом, а не комментатором.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2016 13:57
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 июля 2016, 21:52

      Где на эксперта учился?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 июля 2016, 15:55

      Мда, опять всем застилают глаза мнимое величие РФПЛ... Это Европа, там нет таких клоунов-шапкозакидателей как у нас. Да, и скорости там другие... Андерлехт, очень крепкий клуб, и он в этой паре является фаворитом. У Ростова нет опыта игры в ЛЧ и опять же русский менталитет и необоснованные понты...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 июля 2016, 15:08

      Акстись,Андерлехт периодически даже в групповой этап ЛЧ выходит.Конечно,шансы не 50 на 50

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Pro100Kid 15 июля 2016, 15:47

      Не в последнее время.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11