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    Казаков: «Мутко хотел пригласить в сборную Лева»

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что руководство РФС рассматривало кандидатуру Йоахима Лева на должность наставника национальной команды.

    «Брать иностранца сейчас – в ситуации, когда на футбол в регионах нет денег, когда в Волгограде не могут найти миллион рублей, чтобы провести чемпионат города по футболу, а в ПФЛ клубы снимаются с участия в первенстве, – мягко говоря, странно. Говорили, что Виталий Мутко очень хотел заполучить Йоахима Лева, но немцы всегда очень трепетно относятся к любым контрактным обстоятельствам, и поверить в эту идею изначально было непросто. Но все равно слух, что рассматривается альтернатива «Лев или россиянин», был изначально понятен.

    Если бы удалось получить Лева, нашу сборную возглавил бы лучший тренер мира за последние десять лет. Однако Лев взял самоотвод, подтвердив, что, согласно действующему контракту, останется у руля бундестим до Кубка мира-2018», – написал Казаков в своей колонке в «Спорт-Экспрессе».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2016 08:54
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 июля 2016, 12:30

      Только жопонюха не хватало в сборной!

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июля 2016, 11:20

      В такое дно он не приедет

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      Рейтинг: +84

      FANS86 15 июля 2016, 10:59

      По мне лучше Кадырова, он хотя бы дисциплину привьёт)))

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 15 июля 2016, 10:03

      Мутко точно министр?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 15 июля 2016, 10:00

      50 лямов предложите ему и он перейдет! Зачем детский футбол развивать, лучше деньги вбухать в тренера и просрать всё как обычно!

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 15 июля 2016, 09:29

      Нашу сбродную идут не тренеровать а заработать бабло ))) А так с данным составом ни один тренер мира нихера не добьется. Нет свободы действий с составом тренеру))))) ну результат будит как обычно-------ЖОПА.................................

      4
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 15 июля 2016, 09:27

      Мутко самого гнать надо.

      4
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Павел Амурский 15 июля 2016, 09:56

      на этом сайте вчера был адрес петиции, я подписал, а вы? Только слова?

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Вомбат 15 июля 2016, 10:07

      А я, в сентябре пойду на выборы, попытаюсь весь коллектив "Мутков" отправить в отставку. А ты?

      0
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > Вомбат 15 июля 2016, 10:38

      Только что и я подписал...только толку,почему там всего 23 подписи???

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 15 июля 2016, 10:47

      За Яблоко или за Парнас?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 15 июля 2016, 10:55

      Все равно, главное, чтобы менялись почаще.

      Есть поговорка:" Памперсы, как и президентов, надо менять почаще, а то вонять начинают"

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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV > Вомбат 15 июля 2016, 13:39

      Петиция не имеет никакого юридического смысла.. Просто глас народа , который , как всегда никто не услышит ..

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 15 июля 2016, 21:11

      В твоей любимой США эта поговорка не работает. То Буш, то Клинтон. И ты прекрасно знаешь, что президент в штатах скорее заложник, сложившейся системы. Да и выборы у них недемократичны.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 16 июля 2016, 10:10

      1. По поводу системы. Это и прекрасно, что работает система. Никто ни Буш, ни Клинтон, ни кто другой не сможет ничего решить в одиночку. Есть независимый суд, парламент и президент и они друг друга сдерживают(не дают выкинуть ничего незаконного, экстраординарного) и дополняют. Главное вот именно закон, СИСТЕМА, а не прихоть одного человека( кто его знает, чего ему в башку взбредет), там никогда друзья и родственники президентов не становятся миллиардерами за 3года, система не позволит.
      2. США не моя любимая страна, но нельзя не признавать их достижения и в технологиях и демократии.
      3. По поводу не демократичных выборов.
      Ты. как мне кажется, слишком много смотришь российского телевидения. Как говорил проф . Преображенский "не читайте советских газет,.Нет других? Так вот ни каких и не читайте".
      Наша пропаганда, уже давно, со времен СССР, тольо и занимается, что говорит полуправду или лжет.
      Ты знаешь, кто победит у нас на выборах осенью? И я знаю, ПЖиВ. Ты знаешь, кто победит на выборах в США? И я не знаю.
      Демократия, это не просто власть большинства, но и гарантия защиты прав меньшинства, вызказать свою точку зрения. Ты на каком либо канале видел выступление покойного Немцова, Навльного и других. В каком из штатов отменили выборы губернатора, мэра.
      Можно еще долго продолжать.
      Почитай 14 признаков фашизма Умберто Эко (поищи на том же Эхе) , задай сам себе эти вопросы и ты обалдеешь.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 16 июля 2016, 10:59

      Продолжим.
      Выборы-это не просто бросание бумажек в урну и правильный подсчет голосов(одна бумажка-один голос), это целый процесс. Кстати, у нас и здесь сплошной мухлеж и подтасовки. Это свободное выдвижение кандидатов, а не отказ в их регистрации, как у нас. Это доступ всех кандидатов к средствам массовой информации, а не как у нас, см. выше, Немцов и остальные. Это участие в дебатах кандидатов между собой, а не монолог одного" мудрого и справедливого".
      Это честный, прозрачный подсчет голосов(надеюсь помнишь, как в США, прилюдно несколько раз пересчитывали голоса, когда переизбирали Буша), а не выпрыгивание в окошко председателя комиссии с фальшивым протоколом.
      И главное, при демократических выборах никогда не бывает результатов 99%,как например в Чечне.
      Вчера 99% одобряют, а завтра составляют 2/3 из числа людей попросивших убежища в Германии.Не кажется ли тебе это абсурдным. Кстати количество заявлений о предоставлении убежища в Германии,от граждан России в этом году УДВОИЛОСЬ. Не кажется странным, 86% восхищенных и одобряющих все граждан, бегут в ненавидимую ими "гейропу". Аргумент, якобы бегут "либерасты" не проходит, из той же Чечни уезжают отнюдь не демократы и богатые люди, большинство там живут ниже среднего. НЕ ЧИТАЙТЕ СОВЕТСКИХ ГАЗЕТ, у тебя комп под рукой, сравнивай, анализируй, делай выводы сам.

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 июля 2016, 09:14

      Один раз уже пригласил... Капелло... Хватит!!!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 июля 2016, 09:08

      У этих коллективных "Мутков" совсем крышу сорвало. У них до сих пор в башке, что все можно купить за деньги, которые уже заканчиваются. С их "грязными деньгами" поперли уже отовсюду, а они все пыжаться. Никто приличный с "бандюками" связываться не будет.

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      Рейтинг: +1126

      richi 15 июля 2016, 08:59

      Пригласить то можно кого угодно. Вот только пойдет не каждый.

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