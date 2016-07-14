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    Ибрагимович установил второй рекорд после перехода в «МЮ»

    Новоиспеченный форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович продолжает бить рекорды в новом клубе после своего перехода. На этот раз сообщение о трансфере футболиста собрало рекордное количество «лайков» в официальном клубном Instagram за всю историю. Кроме того, сразу четыре поста с упоминанием Златана вошли в первую шестерку самых популярных.

    Напомним, что ранее шведский форвард побил силовой рекорд клуба во время прохождения медицинских тестов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.07.2016 12:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      anacarp 14 июля 2016, 20:28

      это же ибра

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 14 июля 2016, 16:29

      Красавчик. Считаю его вместе с кристиной сильнейшими футболистами настоящего времени! Месси тоже хорош, но лупить голы за барсу - не считаю прям за показатель.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 14 июля 2016, 15:39

      Арсеналу бы подошел ко двору как раз... Маур снова опередил...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 14 июля 2016, 13:01

      туфта

      -1
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