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    «Ротор-Волгоград» будет выступать в зоне «Юг» ПФЛ

    «Ротор-Волгоград» в предстоящем сезоне будет вступать в зоне «Юг» второго дивизиона чемпионата России. В стартовом туре первенства сине-голубые встретятся с пятигорским «Машук-КМВ». Матч состоится 28-го июля и пройдет на стадионе «Зенит».

    Напомним, «Ротор-Волгоград» является преемником «Ротора», который был ликвидирован из-за долгов в апреле 2015-го года. Волгоградская команда дважды становилась серебряным призером чемпионата России (1993, 1997), один раз завоевывала бронзовые медали (1996) и один раз доходила до финала Кубка России (1995).

    Источник: ФК «Ротор»

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    13.07.2016 23:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +62

      nik33 29 июля 2016, 20:09

      Ротору быть!!!а то что зона юг...это хорошо.посмотрим ротор у нас.а кстати иногда спорим на стадионе а географически в какой зоне ротору удобней выступать.тут как бы и юг и зона центр недалеко...урал-поволжье далековато наверное...

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      Рейтинг: +13

      Pashtet2365 18 июля 2016, 11:22

      Наконецто Ротор возвращается!!! Может к 2018 в премьер выйдут!!!

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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 14 июля 2016, 06:59

      Думаю у них цель ФНЛ.

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 13 июля 2016, 23:54

      Заебато! Загнали в долги команду, обонкротили и создали новую. Считай отмыли бабло...

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Сергей Свояк 14 июля 2016, 08:42

      Бизнес по-русски)))

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