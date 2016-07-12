«Монако» презентовал новую форму

«Монако» презентовал новую домашнюю форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2016/17. Комплект создан в традиционной гамме, с использованием красного и белого цветов.

Выглядит форма очень стильно: полностью белые трусы имеют лишь две красных полоски по бокам, одна из которых (с правой стороны) плавно перетекает в аналогичную на футболке, создавая впечатление абсолютно неразрывной и четкой линии. Сама же верхняя часть формы имеет уже привычное диагональное разделение на красную и белую половины.