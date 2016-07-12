«Лацио» применит санкции к Бьелсе, если он возглавит сборную Аргентины

«Лацио» намерен применить санкции к Марсело Бьелсе, если он станет главным тренером сборной Аргентины. В этом случае римляне обратятся с жалобой в ФИФА. Об этом заявил адвокат Жанмишель Джентиле, который представляет клуб.

Бьелса разорвал свой контракт с римлянами в одностороннем порядке спустя два дня после его подписания. Сам аргентинец сослался на то, что «Лацио» не смог подписать четырех игроков, которых он просил.

В римском клубе считают, что Бьлеса отказался возглавить команду из-за того, что ему поступило более выгодное и престижное предложение возглавит национальную команду своей страны.