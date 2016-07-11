Пелле перешел в «Шаньдун Лунен»

Нападающий «Саутгемптона» Грациано Пелле официально стал игроком «Шаньдун Лунен». Как сообщает пресс-служба китайского клуба, итальянский форвард подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный на 2,5 года. Сумма трансфера не отмечается.

В прошедшем сезоне Пелле провел за «Саутгемптон» в АПЛ 30 матчей, в которых забил 11 голов.