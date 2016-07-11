Пелле перешел в «Шаньдун Лунен»

Да, 16 лямов в год это очень круто! Тем более для Пелле.... Походу Халка опрокинули, т.к. зп у него заметно поменьше будет...
Нападающий «Саутгемптона» Грациано Пелле официально стал игроком «Шаньдун Лунен». Как сообщает пресс-служба китайского клуба, итальянский форвард подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный на 2,5 года. Сумма трансфера не отмечается.
В прошедшем сезоне Пелле провел за «Саутгемптон» в АПЛ 30 матчей, в которых забил 11 голов.
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— TransferMarkt China (@asaikana) 11 июля 2016 г.