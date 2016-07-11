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    Пелле перешел в «Шаньдун Лунен»

    Нападающий «Саутгемптона» Грациано Пелле официально стал игроком «Шаньдун Лунен». Как сообщает пресс-служба китайского клуба, итальянский форвард подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный на 2,5 года. Сумма трансфера не отмечается.

    В прошедшем сезоне Пелле провел за «Саутгемптон» в АПЛ 30 матчей, в которых забил 11 голов.

    Источник: Twitter

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    11.07.2016 16:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 июля 2016, 19:19

      Да, 16 лямов в год это очень круто! Тем более для Пелле.... Походу Халка опрокинули, т.к. зп у него заметно поменьше будет...

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 11 июля 2016, 19:18

      Скоро в Европе будет играть один отстой, а китайский будет топ чемпионатом.

      0
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 11 июля 2016, 19:09

      мда..

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 11 июля 2016, 17:32

      Ещё один на бабки повелся....скоро китайцев всех выселят

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