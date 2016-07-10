«Реал» отказался от покупки Погба в летнее трансферное окно

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не перейдет в ближайшее время в «Реал». Мадридский клуб отказался от приобретения игрока сборной Франции в летнее трансферное окно.

Таким образом, единственным реальным претендентом на 23-летнего хавбека остается «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы заплатить за Погба около 120 миллионов евро, а самому футболисту предложить пятилетний контракт с зарплатой 15 миллионов в год.

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