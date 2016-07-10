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    «Реал» отказался от покупки Погба в летнее трансферное окно

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не перейдет в ближайшее время в «Реал». Мадридский клуб отказался от приобретения игрока сборной Франции в летнее трансферное окно.

    Таким образом, единственным реальным претендентом на 23-летнего хавбека остается «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы заплатить за Погба около 120 миллионов евро, а самому футболисту предложить пятилетний контракт с зарплатой 15 миллионов в год.

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    Источник: Skysports

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    10.07.2016 16:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 10 июля 2016, 18:27

      ничего не могу с собой поделать как читаю о Погба сразу про погребняке вспоминаю ,достало уже (

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      Рейтинг: +115

      rm4612 > Kosmotoga 10 июля 2016, 19:01

      ты лучше о правилах русского языка вспомни

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > rm4612 12 июля 2016, 17:16

      ты лучше иди в карман придуманный природой

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 10 июля 2016, 17:53

      Да не стоит он таких денег. Сильно распиаренный игрок...

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 10 июля 2016, 16:39

      Да потому что тысячу раз уже было сказано что летом Поль не продаётся! Хватит бомбардиру мусолить эту тему и вбрасывать от себя нелепые посты.

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