По информации HT Spor, защитник «Зенита» Доменико Кришито попал в сферу интересов «Бешикташа». Турецкий клуб рассматривает итальянца в качестве укрепления левого фланга обороны.

Напомним, действующее соглашение 29-летнего игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до середины 2018 года. Сам Кришито ранее заявил, что намерен продолжить свои выступления исключительно в Серии А в случае ухода из петербургского клуба.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 23 встречах чемпионата России, отметившись одним забитым мячом и заработав пять желтых карточек.