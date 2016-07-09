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    Лебедев: «Во времена Сталина собирали бы подписи о расстреле сборной России»

    Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что скептически относится к петиции о роспуске сборной России, которая собрала уже 700 тысяч подписей. По его мнению, не стоит сейчас идти на столь крайние меры.

    «Петиция о роспуске сборной России – это полный бред. Не понимаю смысла сбора подписей под этим обращением. Мы только удовлетворим сиюминутные желания определенной группы российских болельщиков. Допустим, что РФС услышал мнения людей и разогнал всю сборную России по футболу, дальше что? Соберем новую сборную из дворовых мальчиков, которые предлагают сыграть национальной команде? На уровне двора может сыграть любой мужчина в нашей стране, а профессиональный спорт – это профессиональный спорт.

    Я согласен с тем, что последние два-три года сборная России играет очень плохо, и болельщики хотят лучшего результата. Еще и кадры с отдыха Павла Мамаева и Александра Кокорина подлили масла в огонь, но забудьте вы уже эти истории с ресторанами! Зачем сейчас клеймить наших футболистов позором? Мне кажется, что если бы мы жили во времена Иосифа Сталина, то сейчас бы собирали петицию с требованием расстрелять игроков.

    Да, вопрос о каких-то изменениях в российском футболе заслуживает обсуждения, но уничтожить и сломать – это легче всего. Думаю, что сразу после сентябрьской конференции РФС вплотную займется вопросом и постарается принять меры, чтобы в сборной произошли определенные перемены», – сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2016 16:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 9 июля 2016, 19:05

      Оставте в покое Сталина. Не пойму причем здесь
      Сталин.Человек умер земля ему пухом.
      А футбол всего лишь игра. И к сожелению это
      игра бизнесменов. Все решают деньги как не крути.
      Это уже давно не игра а просто бизнес.

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 9 июля 2016, 19:00

      И петиции бы не было бы -хлопнули бы вместе с вами!

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 9 июля 2016, 17:54

      Покажите дворовым мальчикам как правильно играть в футбол поработать над физикой , и патриотическую беседу провести, и будет как минимум не хуже чем есть, без зажравшихся миллионеров.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июля 2016, 17:24

      надо бы разогнать таких как этот автор статьи и Сталин бы точно так и сделал при нем бы такие говоруны помалкивали в тряпочку

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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 июля 2016, 17:12

      Во времена Сталина, только Сталин решал, какую и кто петицию запустит и подпишет. Во времена этого "усатого", расстреляли бы тех, кто решил, что он сам может запустить и подписать какую то петицию. Так, что хрень говорит г. Лебедев, неуч наверное.

      0
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      Рейтинг: +47

      Betonshik 9 июля 2016, 16:59

      При Сталине петиции бы не понадобилось)прям в раздевалке бы растреляли

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 9 июля 2016, 16:43

      Про Сталина в точку!!!

      -1
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