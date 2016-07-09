Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ванек – игрок «Уфы»

    «Уфа» объявила о подписании полузащитника «Виктории» из Пльзени Ондржея Ванека.

    «Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с полузащитником сборной Чехии Ондржеем Ванеком сроком на четыре года.

    Ондржей Ванек – воспитанник клуба «Брно». В 18 лет он переехал в Прагу, подписав контракт со «Славией». С января 2011 года Ванек начал выступать за клуб «Баумит Яблонец» из города Яблонец-над-Нисоу. В январе 2014 года Ванек перешел в турецкий клуб «Кайсериспор».

    Два предыдущих сезона новичок «Уфы» провел в чемпионате Чехии, защищая цвета «Виктории Пльзень», за которую провел 46 матчей и забил 7 голов.

    Ванек является действующим игроком Сборной Чехии по футболу. Дебют состоялся 14 августа 2013 года в товарищеском матче против сборной Венгрии», – сказано на официальном сайте «Уфы».

    В прошлом сезоне Ванек сыграл за «Викторию» 25 матчей во всех турнирах и забил три гола. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в один миллион евро.

    Источник: ФК «Уфа»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2016 01:27
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 9 июля 2016, 10:08

      успехов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 9 июля 2016, 07:16

      Удачи !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 июля 2016, 06:52

      Васёк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 9 июля 2016, 03:25

      Теперь Васька еще надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      CatMatros 9 июля 2016, 01:47

      А фамилия у Ванька есть хоть?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11