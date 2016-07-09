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    Денис Суарес: «Роналдиньо и Гвардиола вдохновили меня»

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес рассказал о том, кто повлиял на него как на футболиста.

    «С самого начала я восхищался Роналдиньо. Он изменил то, как мы смотрели футбол в детстве. Пеп Гвардиола также вдохновил меня, он был одним из лучших. Помню гол Рональдиньо в матче с «Севильей» в сезоне-2004/05 – это было впечатляюще», – сказал Суарес.

    Также игрок поделился видением своей роли в каталонском клубе.

    «Я представляю себя полузащитником, который любит командную игру в пас. Окруженный такими игроками, как Ракитич и Иньеста, я буду совершенствоваться и прогрессировать.

    Если вы держите мяч на протяжении 75 минут из 90, то все становится намного легче. Владея мячом, вы защищаете себя – таковы игровая модель и философия «Барселоны», и это нравится всем игрокам.

    Я буду играть там, куда меня поставят, но лучше всего я выступаю в центре поля – справа или слева».

    Источник: Sport.es

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    09.07.2016 00:38
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