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    «Севилья» ведет переговоры по Васкесу

    Вице-президент «Палермо» Гильельмо Мичикке подтвердил, что клуб действительно ведет переговоры с «Севильей» о трансфере нападающего Франко Васкеса.

    «Мы ведем переговоры с «Севильей» по Васкесу, но не только с ней единственной. При всем при этом, сделка находится только в самом начале обсуждения.

    Если говорит о клубах Серии А, то ни с кем из них мы не контактировали», – сказал Мичикке.

    В прошедшем розыгрыше Серии А Васкес принял участие в 36 поединках, записав в свой актив восемь голов и семь результативных передач.

    Источник: Calciomercato

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    08.07.2016 14:54
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