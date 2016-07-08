Три японских клуба заработают на переезде Халка в Китай

«Кавасаки Фронтале», «Консадоле Саппоро» и «Токио Верди» могут заработать около 2 миллионов евро на трансфере форварда Халка из «Зенита» в «Шанхай Теллэйс». Японские клубы, в которых ранее выступал бразилец, вправе претендовать на определенный процент от суммы сделки, согласно правилам ФИФА.

Напомним, что «Зенит» продал Халка в «Шанхай Теллэйс» за 55,8 миллиона евро. «Порту» уже получил от этого трансфера 560 тысяч.