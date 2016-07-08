Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Три японских клуба заработают на переезде Халка в Китай

    «Кавасаки Фронтале», «Консадоле Саппоро» и «Токио Верди» могут заработать около 2 миллионов евро на трансфере форварда Халка из «Зенита» в «Шанхай Теллэйс». Японские клубы, в которых ранее выступал бразилец, вправе претендовать на определенный процент от суммы сделки, согласно правилам ФИФА.

    Напомним, что «Зенит» продал Халка в «Шанхай Теллэйс» за 55,8 миллиона евро. «Порту» уже получил от этого трансфера 560 тысяч.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2016 08:04
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 8 июля 2016, 10:35

      Офигеть,как он умудрился в расцвете сил в Японии играть,да ещё в 3 клубах?)Наверное одновременно если только))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 8 июля 2016, 10:34

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11