«Наполи» продлил контракт с Кальехоном до 2020 года

Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон подписал с неаполитанским клубом новый договор.
Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до 2020 года, тогда как прошлое соглашение истекало летом 2018.
Кальехон играет за «Наполи» с 2013 года, когда он перебрался в Неаполь из «Реала». Выступая за итальянский клуб, футболист провел 158 матчей, в которых отметился 45 голами и 31 результативной передачей
José María Callejón in azzurro fino al 2020!#ForzaNapoliSempre @J21Calleti https://t.co/B1blT0IQ9r pic.twitter.com/NZXvCHArNy— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 7 июля 2016 г.