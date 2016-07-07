«Наполи» продлил контракт с Кальехоном до 2020 года

Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон подписал с неаполитанским клубом новый договор.

Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до 2020 года, тогда как прошлое соглашение истекало летом 2018.

Кальехон играет за «Наполи» с 2013 года, когда он перебрался в Неаполь из «Реала». Выступая за итальянский клуб, футболист провел 158 матчей, в которых отметился 45 голами и 31 результативной передачей