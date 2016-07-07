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    Сандро Рамирес – игрок «Малаги»

    Нападающий Сандро Рамирес, ранее выступавший за «Барселону», стал игроком «Малаги».

    Из каталонского клуба футболист ушел на правах свободного агента, успешно прошел медицинское обследование в «Малаге» и подписал со своим новым клубом контракт на три года.

    В прошлом сезоне Примеры Рамирес сыграл за «Барселону» десять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Twitter

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    07.07.2016 20:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 7 июля 2016, 20:39

      Очередной Нолито.

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