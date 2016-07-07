Сандро Рамирес – игрок «Малаги»

Нападающий Сандро Рамирес, ранее выступавший за «Барселону», стал игроком «Малаги».

Из каталонского клуба футболист ушел на правах свободного агента, успешно прошел медицинское обследование в «Малаге» и подписал со своим новым клубом контракт на три года.

В прошлом сезоне Примеры Рамирес сыграл за «Барселону» десять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.