Сандро Рамирес – игрок «Малаги»

Очередной Нолито.
Нападающий Сандро Рамирес, ранее выступавший за «Барселону», стал игроком «Малаги».
Из каталонского клуба футболист ушел на правах свободного агента, успешно прошел медицинское обследование в «Малаге» и подписал со своим новым клубом контракт на три года.
В прошлом сезоне Примеры Рамирес сыграл за «Барселону» десять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
¡ Feliz de entrar en el proyecto del @MalagaCF con muchas ganas de seguir creciendo y afrontar nuevos retos ! pic.twitter.com/wQNsD1Aw8u— Sandro Ramirez (@sandroramirez9) 7 июля 2016 г.