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    У субподрядчиков строительства «Зенит Арены» проходят обыски

    В субподрядных организациях, которые занимались строительством стадиона «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге, проходят обыски по заявлению генподрядчика, компании «Транстрой». Напомним, что на стадионе планируется проведение матчей чемпионата мира-2018. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 миллиарда до возможных 43,8 миллиарда рублей.

    Последний раз смета строительства стадиона «Зенит Арена» была увеличена на 4,3 миллиарда рублей. Сейчас она составляет 39,2 миллиарда.

    Источник: ТАСС

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    06.07.2016 11:31
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 6 июля 2016, 22:59

      да , за такие деньги можно было много полезных дел сделать ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 июля 2016, 17:54

      озвучте хазяина Транстроя, может известная и честная личность, за справедливость радеет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 июля 2016, 15:15

      Банду Путина под суд!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 6 июля 2016, 14:02

      За такие космические деньги на этом стадионе надо играть финал Чемпионата Галактики. Тем более, что "наши парни" этого достойны и уже полностью "готовы". А астрономические суммы были переведены на Альдебаран, на поддержку и развитие космического футбола. Ищите там.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 6 июля 2016, 13:46

      Что ищут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 июля 2016, 11:47

      Генподрядчик скидывает вину на субподрядчика.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 6 июля 2016, 11:41

      не хилый стадик получиться

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > тигрик 6 июля 2016, 11:47

      у ребят которые его строят вместо дома... а бомж арена говно выйдет за лям двести

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июля 2016, 11:37

      Они думали как прежде будет: Гуляй братва,мать пенсию получила !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 6 июля 2016, 11:36

      классное видео.Ждём от Зенита громких побед на новом стадионе.

      1
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