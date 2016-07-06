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    Китайцы потратят на «Милан» 1,1 миллиарда

    Новый владелец «Милана» готов инвестировать в клуб в общей сложности около 1,1 миллиарда евро для приобретения и обновления клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport. Fininvest получит около 450-500 миллионов за продажу 80 процентов акций клуба консорциуму китайских инвесторов. Также будет погашен долг клуба, который составляет на данный момент около 200 миллионов евро.

    В ближайшие два сезона китайцы должны будут инвестировать 400 миллионов евро на трансферы и улучшения базы клуба, в чем их убедил Сильвио Берлускони. Новые владельцы хотели бы видеть клуб в ближайшее время в Лиге Европы, а в идеале – в Лиге чемпионов.

    Напомним, ранее стало известно, что президент «Милана» Сильвио Берлускони объявил о продаже контрольного пакета акций миланского клуба китайским инвесторам. Подписание официального соглашения состоится 12 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2016 11:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 июля 2016, 11:20

      Надо брать тройку защитников из Юве, центр полузащиты из Наполи,а в нападение - Месси и поборются за чемпионство)

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