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    В «Сампдории» готовы дать шанс Балотелли

    Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли может продолжить карьеру в «Сампдории». Напомним, что футболист принадлежит «Ливерпулю», а прошлый сезон провел в «Милане» на правах аренды. За это время в Серии А он провел 23 матча в которых смог забить лишь три гола. Руководство «Сампдории» верит в одного из самых недооцененных футболистов Италии последних лет, и готово дать ему еще один шанс вернуться в большой футбол.

    Сейчас Балотелли проходит предсезонную подготовку с «Ливерпулем», но английская команда готова расстаться с Марио, если получит хорошее предложение.

    Источник: Goal.com

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    06.07.2016 06:19
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