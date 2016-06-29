Кержаков: «Буду пока тренироваться с «Зенитом» без контракта, если не выгонят»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о ситуации с новым контрактом. Действующее соглашение футболиста с петербургским клубом истекает 30 июня.

«Пока со мной никто не разговаривал из руководства клуба по поводу продления контракта или нового договора. Остался всего один день? Я сейчас нахожусь на тренировочном сборе, поэтому пока ничего сделать с этим не смогу.

Буду, значит, какое-то время тренироваться без контракта, если, конечно, меня не выгонят отсюда послезавтра.

Почему до сих пор не поступило предложение? Этот вопрос лучше задать руководству клуба», – приводит «Фонтанка» слова Кержакова.

Напомним, вторую часть минувшего сезона Кержаков провел в аренде в «Цюрихе».