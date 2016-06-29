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  • Кержаков: «Буду пока тренироваться с «Зенитом» без контракта, если не выгонят»

Кержаков: «Буду пока тренироваться с «Зенитом» без контракта, если не выгонят»

29 июня 2016, 20:32
10

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о ситуации с новым контрактом. Действующее соглашение футболиста с петербургским клубом истекает 30 июня.

«Пока со мной никто не разговаривал из руководства клуба по поводу продления контракта или нового договора. Остался всего один день? Я сейчас нахожусь на тренировочном сборе, поэтому пока ничего сделать с этим не смогу.

Буду, значит, какое-то время тренироваться без контракта, если, конечно, меня не выгонят отсюда послезавтра.

Почему до сих пор не поступило предложение? Этот вопрос лучше задать руководству клуба», – приводит «Фонтанка» слова Кержакова.

Напомним, вторую часть минувшего сезона Кержаков провел в аренде в «Цюрихе».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (10)
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hyperonanist
1467222098
Саня, сдавай экзамены, бери тренировать команду пфл. У тебя получится, у тебя всегда получается тогда, когда уже никто не верит.
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VVM1964
1467222272
НЕ " СНИМАЙТЕ ПОДКОВЫ " СО СТАРИЧКА , МОЖЕТ СГОДИТСЯ ЕЩЕ ( КОГДА ВСЕ РАЗБЕГУТСЯ , КТО ИГРАТЬ ТО БУДЕТ ? )
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hyperonanist
1467222355
Блин, ну это будут предсмертные конвульсии. Нужно красиво уйти.
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Vasilii1958
1467224084
Вали бездарь командный бил бью и буду бить к миллеру в лакеи иди
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Саня БУБА
1467228814
....кержакидзе понять конечно можно!!!...он ждет своего часа....ну а что? пару раз дзюбу не выпустят в основе, он назовет луческу тренеришкой и все....дело сделано....здравствуй саша!!!!
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nemolod
1467231561
А если не продлят контракт,тогда есть хорошая возможность поиграть и пожить в уютной Швейцарии-в тот же Цюрих с радостью возьмут и будешь там "первым на деревне" согласно известной пословице,чем последним на лавке Зенита!
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triton004
1467238611
Не нужен ты им,пора в Кайрат собираться
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арейская
1467245339
До сих пор всё туманно? Да плюнь ты на этот "Зенит", не унижайся, работодатели найдутся, надеюсь ты ещё утрешь нос зажравшемуся руководству клуба, удачи!
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Каратель помойников
1467253195
куда тебявыгонят?ты бомж,вокруг бомжи..вместе и навсегда) пуляй по воробьям
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a-rakhmatov
1467287871
Кержаков, ехай в Китай вслед за Халком, там хорошо платят, на старость бабла нарубишь......
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