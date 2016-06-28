Ширер: «Если я возглавлю сборную Англии, хуже не будет»

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер заявил, что непрочь попробовать себя в должности главного тренера национальной команды. Напомним, что кресло рулевого англичан стало вакантным после отставки Роя Ходжсона, о которой он объявил после поражения в 1/8 финала Евро-2016 от Исландии.

«Около четырех-пяти лет назад я обратился к людям из FA, заявив о готовности возглавить сборную Англии. На что последовал ответ: «Нет, вы не имеете достаточно опыта». Тогда я сказал: «Вы платите огромные деньги опытным людям, но даже при мне сборная не выглядела бы хуже, чем с ними». Я хочу с ними вновь все обсудить. Готов использовать накопленный опыт, ведь я участвовал во многих крупных турнирах», – сказал Ширер.