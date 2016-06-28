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    Наставник сборной Бразилии Тите предлагает отказаться от послематчевых пенальти

    Новый главный тренер сборной Бразилии Тите предлагает отменить послематчевые пенальти. Данным предложением специалист выразил сочувствие капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, который в финале Кубка Америки не смог реализовать одиннадцатиметровый в послематчевой серии в игре с Чили.

    «Мне кажется, что это негуманно, когда победитель матча определяется вот таким образом. Я бы придумал другой вариант. Конечно, при ударе с «точки» нужно иметь мастерство и психологическую устойчивость. Но нельзя приводить к тому, что всех собак вешают на значимых футболистов, которым просто не повезло», – заявил Тите.

    Источник: Goal.com

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    28.06.2016 13:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24996

      bset 29 июня 2016, 17:03

      Если не хватило мастерства или везения одолеть соперника за 120 минут, значит команды равны и сильнейшего надо выбрать в этой лотереи. Все логично.

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 28 июня 2016, 15:24

      Правила Пенальти для всех равны,кто забивает,кто то нет

      0
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      Рейтинг: +45

      mc_key 28 июня 2016, 15:13

      пусть так и предлагает не вешать собак на значимых футболистов, которым просто не повезло

      1
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 28 июня 2016, 15:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нужна та же схема. 2 тайма по 15 минут, но в сокращенных составах. -3 игрока. С возможностью доп. замены именно на доп. периоды. А в случае ничьей определять победителя по процентам владения мячом.

      -4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > neveldomha 28 июня 2016, 16:55

      А что не 5х5 при сдвинутых воротах? А при ничейном по кол-ву жк, кк, угловых, фолов, замен, километражу, ударов в створ, ТТД или среднему возрасту.

      1
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      Рейтинг: +91

      Lamantyn 28 июня 2016, 14:52

      Играть надо лучше во время основного времени, тогда и пенальти бить не придется..;)

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 июня 2016, 14:24

      или переигровка или два тайма по 30 мин.и разрешить по две замены хотя тут тоже могут быть нули тогда точно переигровка

      -2
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      Рейтинг: +32

      ганга 28 июня 2016, 13:55

      )))) смешно слушать, значит все лавры должны доставаться сильным? это значит гуманно!? а остальные что не люди что ли? я рад за чилийцев!! болел за них. и всегда болею за слабых.... лучшая защита это атака, теперь Тите ищет оправдания и сторонников...., все от Бога, и Месси тут не причем как и все остальные.....

      6
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      Рейтинг: +48

      Kostya83 > ганга 29 июня 2016, 06:56

      Вот именно!

      0
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