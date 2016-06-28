Гранат может сменить «Спартак» на «Ростов»

В услугах защитника московского «Спартака» Владимира Граната заинтересован «Ростов». На переходе игрока настаивает главный тренер южан Курбан Бердыев.

Сам футболист уже принял принципиальное решение покинуть столичную команду. В минувшем сезоне РФПЛ Гранат провел в составе красно-белых 14 матчей.

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