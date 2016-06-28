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    Гранат может сменить «Спартак» на «Ростов»

    В услугах защитника московского «Спартака» Владимира Граната заинтересован «Ростов». На переходе игрока настаивает главный тренер южан Курбан Бердыев.

    Сам футболист уже принял принципиальное решение покинуть столичную команду. В минувшем сезоне РФПЛ Гранат провел в составе красно-белых 14 матчей.

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    Источник: Известия

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    28.06.2016 12:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 29 июня 2016, 07:34

      Быстрее бы сменил уже! Мы ждем, Володя! Самый бесполезный член коллектива! Футболистом даже страшно назвать! Если Бердыев в своем уме, то желаю удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 28 июня 2016, 21:10

      я бы тоже не хотел бы в спартаке играть

      -2
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 28 июня 2016, 16:34

      Ничего страшного. Особо не блистал.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 июня 2016, 16:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну и правильно решил В.Гранат, что уходит из этого свинарника.

      -5
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      Рейтинг: +57

      Kos77 28 июня 2016, 14:52

      Пусть валии быстрее))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 июня 2016, 14:45

      Курбан однозначно его сделает хорошим игроком сборной России..... только возникает вопрос кто будет тренером сборной?!

      3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 28 июня 2016, 14:20

      Сейчас мы увидим как из посредственного защитника Гранат превращается в оплот обороны на ЧМ 2018 г. Ну и очередное торжество тренерского гения Аленичева.

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 28 июня 2016, 14:06

      Если посмотреть с одной стороны, то приобретение Граната Спартаком было сильно ошибочным. Еще при его игре в Динамо было видно, что из перспективного защитника вышел посредственный игрок.
      Но с другой стороны - Бердыев крайне редко ошибается в выбранных им игроках. Не удивлюсь, если в Ростове Гранат выйдет на новый уровень.
      Интересно будет посмотреть.

      5
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 28 июня 2016, 13:55

      как что-то в прорубе мечется

      -1
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 28 июня 2016, 13:52

      Даже если он завершит игровую карьеру, хуже от этого никому не будет.

      0
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