Гранат может сменить «Спартак» на «Ростов»

Быстрее бы сменил уже! Мы ждем, Володя! Самый бесполезный член коллектива! Футболистом даже страшно назвать! Если Бердыев в своем уме, то желаю удачи!
В услугах защитника московского «Спартака» Владимира Граната заинтересован «Ростов». На переходе игрока настаивает главный тренер южан Курбан Бердыев.
Сам футболист уже принял принципиальное решение покинуть столичную команду. В минувшем сезоне РФПЛ Гранат провел в составе красно-белых 14 матчей.
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