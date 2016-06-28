Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Андерлехт» намерен приобрести у «Зенита» Ломбертса

    «Андерлехт» в летнее трансферное окно может попытаться приобрести у «Зенита» Николаса Ломбертса. Вероятность перехода защитника в бельгийский клуб осложняется личным контрактом игрока. В «Зените» футболист получает порядка 2,5 миллиона евро в год, сообщает La Dernière Heure.

    При этом «Андерлехту» придется оплатить и трансфер Ломбертса, оцениваемого в 8 миллионов. Ранее сообщалось, что Ломбертс может перейти в голландский ПСВ и готов даже согласиться на понижение зарплаты.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.06.2016 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 28 июня 2016, 16:22

      Андерлехт может попытаться, но не будет. Не настолько им нужен Нико, да еще с такой зарплатой, чтобы платить за него 8 лимонов евро. Ломбертс останется. И нету. И Смольников. Потому что не нужны никому на фиг. Кто уйдет, так это Гарай. Ну и Витселя продадут потому что ему только год остался, а за него сейчас 35 лимонов дают (и это не утка). А вот насчет Халка я не уверен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 28 июня 2016, 13:32

      Зенит всю команду распродает???? ну неужто изменения (молодежь будут наигрывать) или деньги экономить приказали( тогда надо полтысячи чинуш которые в штате консультантами числятся уволить(эфект лучше их зарплаты неозвучивают никогда)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 июня 2016, 12:52

      Газпром решил на Зените поправить свое финансовое положение))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11