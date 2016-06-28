«Андерлехт» намерен приобрести у «Зенита» Ломбертса

Андерлехт может попытаться, но не будет. Не настолько им нужен Нико, да еще с такой зарплатой, чтобы платить за него 8 лимонов евро. Ломбертс останется. И нету. И Смольников. Потому что не нужны никому на фиг. Кто уйдет, так это Гарай. Ну и Витселя продадут потому что ему только год остался, а за него сейчас 35 лимонов дают (и это не утка). А вот насчет Халка я не уверен.
«Андерлехт» в летнее трансферное окно может попытаться приобрести у «Зенита» Николаса Ломбертса. Вероятность перехода защитника в бельгийский клуб осложняется личным контрактом игрока. В «Зените» футболист получает порядка 2,5 миллиона евро в год, сообщает La Dernière Heure.
При этом «Андерлехту» придется оплатить и трансфер Ломбертса, оцениваемого в 8 миллионов. Ранее сообщалось, что Ломбертс может перейти в голландский ПСВ и готов даже согласиться на понижение зарплаты.
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