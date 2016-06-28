ФА приняла отставку Ходжсона

Футбольная ассоциация Англии опубликовала заявление по поводу вылета сборной с Евро-2016 после поражения в матче 1/8 финала против команды Исландии. Напомним, главный тренер англичан Рой Ходжсон подал в отставку.

«Как и вся нация, мы разочарованы сегодняшним поражением, после которого наше выступление на Евро преждевременно закончилось. Мы очень надеялись, что сборная дойдет до последних стадий турнира, но наши ожидания не оправдались, как и ожидания страны.

Мы поддерживаем решение Роя Ходжсона уйти в отставку и в ближайшее время обсудим наши дальнейшие действия.

А пока мы поздравляем Исландию с выходом в четвертьфинал и желаем им удачи в матче с Францией на выходных.

И последнее. Искренне благодарим тех фанатов, которые поддерживали команду на стадионе, а также тех, кто болел за нее дома», – сказано в заявлении ФА.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов