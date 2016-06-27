«МЮ» готов заплатить за Дракслера 30 миллионов

Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Английский клуб намерен приобрести игрока сборной Германии в летнее трансферное окно и готов заплатить за него до 30 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что 22-летнего хавбека в своем составе желает видеть новый наставник манкунианцев Жозе Моуринью.

В прошедшем сезоне чемпионата Германии Дракслер провел 24 матча, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.