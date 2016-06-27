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    «МЮ» готов заплатить за Дракслера 30 миллионов

    Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Английский клуб намерен приобрести игрока сборной Германии в летнее трансферное окно и готов заплатить за него до 30 миллионов фунтов стерлингов.

    Сообщается, что 22-летнего хавбека в своем составе желает видеть новый наставник манкунианцев Жозе Моуринью.

    В прошедшем сезоне чемпионата Германии Дракслер провел 24 матча, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Daily Star

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    27.06.2016 15:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 27 июня 2016, 17:39

      вчера неплохо забил )) игрок хороший

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 июня 2016, 17:19

      Судя по тому как здорово играет на ЧЕ, он стоит этих 30 млн.

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