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    Бышовец: «У меня за плечами создание олимпийской и национальной команд. Готов возглавить сборную»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал отставку наставника национальной команды Леонида Слуцкого.

    «Уход Слуцкого из сборной – закономерное решение. На первом этапе специалист отработал очень хорошо. Но отборочный раунд нельзя назвать сложным. В группе не было соперников, которые могли составить нам конкуренцию. Что касается финальной части Евро, то тут тренерам не удалось подготовить игроков и настроить их на решение больших задач. Тренерский штаб не смог объединить наших футболистов. А в матче с Уэльсом мы увидели, что Слуцкий не смог управлять командой по ходу матча. В этом и была главная проблема. Стоит сказать о том, что сборная просто не была готова к соперникам», – сказал Бышовец.

    Также специалист поделился мнением о том, кто может возглавить сборную, и выразил готовность сделать это самому.

    «Не знаю, кто сможет возглавить сборную. Трудно перечислять фамилии. Что касается иностранных тренеров, то считаю, что они себя изжили. Это явление не оставило никакого следа в развитии нашего футбола.

    Готов ли я возглавить сборную, если поступит предложение? У меня достаточно оснований, чтобы сказать «да». Я готов. У меня за плечами создание олимпийской и национальной команд. Эти сборные создавались с нуля. Такого опыта у многих тренеров нет.

    Чемпионат России для меня — не просто просмотр матчей для того, чтобы заполнить время. Более того, я слежу за молодежными командами, наблюдаю за первенством ФНЛ. У меня есть представление о проблемах нашего футбола».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    25.06.2016 20:19
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 26 июня 2016, 01:39

      Дальше в твиттере сиди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 26 июня 2016, 00:47

      Лучше отказаться от ЧМ-2018 , чем назначить Бышовца !!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 июня 2016, 00:30

      А чего уж терять то, давай Бышовца тренером

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 26 июня 2016, 00:08

      ...ну тогда и я готов)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июня 2016, 23:05

      Слова человека ностальгирующего о прошлом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 25 июня 2016, 21:48

      Его я очень хочу видеть у руля сборной. Бышовец действительно много посещает матчей молодежных команд и на фнл гоняет.

      -2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 25 июня 2016, 21:24

      пусть все это за плечами и останется...какая сборная нахрен(((

      2
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    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 25 июня 2016, 21:13

      Бронза с Хиддинком-это не оставили след?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 июня 2016, 21:02

      Гордо он сказал: Ого,
      Пережиток прошлого.
      Ты конечно был хорош,
      Но для время своего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 25 июня 2016, 20:58

      неприятный тип

      2
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