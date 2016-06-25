«Боруссия» из Менхенгладбаха и ПСВ хотят приобрести Ломбертса

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс попал в сферу интересов менхенгладбахской «Боруссии» и ПСВ. Об этом сообщает бельгийское издание HLN.

По информации источника, больше шансов на подписание Ломбертса имеет немецкий клуб, который готов заплатить сумму, требуемую «Зенитом» – восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне Лобертс сыграл за «Зенит» 29 матчей во всех турнирах. Его нынешний контракт истекает летом 2018 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

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