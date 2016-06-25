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«Спортинг» и «Брага» интересуются россиянином Маргасовым

25 июня 2016, 13:52
5

Защитник «Ростова» Тимофей Маргасов может продолжить карьеру в Португалии. В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Спортинг» и «Брага».

Стоит отметить, что в конце июня у россиянина завершается контракт с «Ростовом», и пока идут переговоры о продлении соглашения. Сам игрок сейчас находится на сборах с командой.

В прошедшем сезоне РФПЛ Маргасов провел 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.

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Источник: «Советский спорт»
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Спортинг Брага Ростов Маргасов Тимофей
Комментарии (5)
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LINED
1466853795
Если все сложится, то перейдет, т.к. в Ростове нет таких зарплат, как в других наших клбах
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Sashka Reshetov
1466854055
Вперед,Тимофей! Сделай правильный выбор
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18JG
1466854085
Он бы "Зениту" пригодился.
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De-create
1466854940
Беги отсюда, парень...
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