«Спортинг» и «Брага» интересуются россиянином Маргасовым

Защитник «Ростова» Тимофей Маргасов может продолжить карьеру в Португалии. В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Спортинг» и «Брага».

Стоит отметить, что в конце июня у россиянина завершается контракт с «Ростовом», и пока идут переговоры о продлении соглашения. Сам игрок сейчас находится на сборах с командой.

В прошедшем сезоне РФПЛ Маргасов провел 25 матчей, отметившись одной результативной передачей.

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