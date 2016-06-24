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    Лападула стал игроком «Милана»

    Нападающий «Пескары» Джанлука Лападула стал игроком «Милана». О сроках контракта информация пока не предоставляется. В минувшем сезоне 26-летний игрок принял участие в 46-ти поединках во всех турнирах, записав в свой актив 30 забитых мячей и 12 голевых передач.

    «Свершилось то, чего хотели и я, и «Милан». Я очень рад и хочу поблагодарить Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, также желаю президенту скорейшего выздоровления.

    Конечно же, хочу сказать спасибо «Пескаре». Переговоры прошли невероятно быстро, так как у обоих сторон было желание поскорее их завершить, и это правильно. Это неделя была необычайно насыщена, сейчас мне предстоит заняться в «Милане» тем, что я обязан делать», – сказал Лападула.

    Источник: ФК «Милан»

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    24.06.2016 17:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 24 июня 2016, 18:59

      Статистика крышесносная, конечно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 24 июня 2016, 18:28

      Сильно

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    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 24 июня 2016, 17:56

      Надеюсь в серии А будет также играть

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