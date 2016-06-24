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    Думбия может продолжить карьеру в Мексике

    «Тигрес» проявляет интерес к форварду «Ромы» Сейду Думбия. Мексиканский клуб готов предложить 10 миллионов евро за ивуарийца, что вполне устраивает руководство «джаллоросси». Теперь для совершения сделки «Тигресу» осталось договориться с самим игроком.

    Первую часть прошедшего сезона Думбия провел на правах аренды в ЦСКА, забив пять мячей и сделав четыре голевые передачи в 13-ти играх РФПЛ. Во второй половине сезона нападающий был арендован «Ньюкаслом», за который сыграл лишь три поединка в АПЛ.

    Источник: Calciomercato

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    24.06.2016 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 24 июня 2016, 15:07

      Думбия куда подался то!

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